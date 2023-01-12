سويلم يتفقد مشروعات الرى بمحافظتى الدقهلية والشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 03:29 مساءً - - الدكتور سويلم يتفقد أعمال تأهيل ترع المسلمانية والمقاطعة والمورالية

- التوجيه لمسئولى الرى بالمتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع لضمان توفير الإحتياجات المائية للمنتفعين ، ومتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم الأمطار الغزيرة

- التوجيه بمراجعة حالة كوبري فم المورالية للإطمئنان على الحالة الإنشائية للكوبرى ، وسرعة بحث شكوي الأهالى من إرتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالأراضى الزراعية

الدكتور سويلم :

- حريص على المرور بشكل شخصى على كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة

- الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف المحافظات تُسهم في تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين والتعرف على طلباتهم وشكواهم

- الزيارات الميدانية تهدف للإطمئنان على منظومة الموارد المائية وتوصيل المياه خاصة لنهايات الترع

- إستمرار أعمال الرقابة على عمليات تأهيل الترع للإطمئنان على جودة التنفيذ ، وتشكيل وحده للتقييم والمتابعة في هذا الشأن

قام السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الخميس الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية لمحافظتى الدقهلية والشرقية لتفقد مشروعات الرى بالمحافظتين .

حيث توجه الدكتور سويلم لمحافظة الدقهلية لتفقد مشروعات الرى بالمحافظة ، وإلتقى سيادته بالسيد الدكتور/ أيمن مختار محافظ الدقهلية الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور مختار أعمال تأهيل ترعتى المسلمانية والمقاطعة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال ، و وجه الدكتور سويلم للسادة مسئولى الرى بالمحافظة نحو المتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم الأمطار الغزيرة ، ومتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة .

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال تأهيل ترعة المورالية بعدة مواقع والمارة بمركزى أبو كبير وكفر صقر بمحافظة الشرقية لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال ، و وجه الدكتور سويلم خلال الزيارة لمسئولى الرى بالمحافظة لمراجعة حالة كوبري فم المورالية للإطمئنان على الحالة الإنشائية للكوبرى ، كما وجه سيادته لمسئولى الصرف بالمحافظة لسرعة بحث شكوي الأهالى من إرتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالأراضى الزراعية بالمنطقة وحسم الشكوى فوراً.

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على المرور بشكل شخصى على كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات .

وأكد سيادته أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين والتعرف على طلباتهم وشكواهم والعمل على الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى وحسمها طبقا للإشتراطات والقوانين المنظمة ، كما تهدف هذه الزيارات للإطمئنان على حالة شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع .

وأشار الدكتور سويلم لإستمرار أعمال الرقابة على كافة عمليات تأهيل الترع للإطمئنان على جودة التنفيذ ، موضحاً أنه تم تشكيل وحده لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل تابعة للتفتيش الفنى بالوزارة لمتابعة أعمال التأهيل بمختلف المحافظات ، مشدداً على ضرورة مرور مهندسى الوزارة بكافة المحافظات على أعمال التأهيل بالطبيعة أثناء التنفيذ خاصة أن مهندس الرى هو المهندس المسئول عن إستلام الأعمال من المقاول .