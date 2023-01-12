نقيب الأشراف: الشيخ الشعراوي سيظل إمامًا للوسطية وأحد أهم رموز القوة الناعمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 03:29 مساءً - أكد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أن إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي كان ولا زال وسيظل إمامًا ورمزًا للوسطية والاعتدال.

وأضاف نقيب الأشراف، أن الشيخ الشعراوي هو الإمام المُجدد الذي اجتمعت حوله الأمة للفهم الصحيح لمعاني القرآن الكريم، وملأ الدنيا بعلمه ووسطيته واعتداله، ويعد أحد أهم رموز القوة الناعمة لمصر في الداخل والخارج.

وأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي استطاع بلُغته وعلمه أن يصل بهذا النبض الرباني من تفسير القرآن الكريم إلى جميع أبناء الأمة الإسلامية والعالم أجمع، وله مواقف وطنية لا تُنسى في حب الوطن.