خلال لقائه مدبولى.. سفير إيطاليا: سعيد بفرص التعاون المتنامى مع مصر

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكذا التنسيق إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الدولى أو فى الجوار الإقليمى والمتوسطى المشترك.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن تطلعنا للبناء خلال الفترة المقبلة، على الزخم الإيجابى للقاء الذى جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى، فى شرم الشيخ على هامش قمة المناخ.

من ناحيته، أعرب سفير إيطاليا عن سعادته بفرص التعاون المتنامى مع مصر فى مختلف المجالات، مشيدا باللقاءات الثنائية رفيعة المستوى بين مصر وإيطاليا فى الفترة القليلة الماضية، وفى مقدمتها القمة المصرية الإيطالية بشرم الشيخ، وكذا لقاء سامح شكرى، وزير الخارجية، بنظيره الإيطالى فى روما الشهر الماضى، وما تضمنته تلك اللقاءات من مباحثات حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض السفير الإيطالى عددا من مجالات التعاون الجديدة المقترحة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مثل الطاقة، والنقل البحرى، والاستصلاح الزراعى، وغيرها.

وفى ختام المقابلة، جرى الاتفاق على متابعة آليات تنفيذ هذه المقترحات مع الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة.