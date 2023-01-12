تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. عودة العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية 28 يناير

جدة - نرمين السيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بانتظام العمل بالمحكمة والنيابة العامة وعودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، وذلك نفاذاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية.





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