«سدس الأمراء» ببنى سويف تتنفس «حياة كريمة» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، أبرز مشروعات المبادرة، ومن بينها إحلال وتجديد وحدة سدس الصحية، وإنشاء وحدة إسعاف تضم سيارتين لدعم خدمة الإغاثة، وإنشاء مجمع زراعى على مساحة 330 مترا.

كما شملت الانتهاء من المجمع الخدمى على مساحة 560 مترا، وموقف وسوق سدس على الدائرى بمساحة 850 مترا، وتجديد نقطة الإطفاء على مساحة 200 متر.