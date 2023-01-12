جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، أبرز مشروعات المبادرة، ومن بينها إحلال وتجديد وحدة سدس الصحية، وإنشاء وحدة إسعاف تضم سيارتين لدعم خدمة الإغاثة، وإنشاء مجمع زراعى على مساحة 330 مترا.
كما شملت الانتهاء من المجمع الخدمى على مساحة 560 مترا، وموقف وسوق سدس على الدائرى بمساحة 850 مترا، وتجديد نقطة الإطفاء على مساحة 200 متر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «سدس الأمراء» ببنى سويف تتنفس «حياة كريمة» (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.