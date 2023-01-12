”القوى العاملة” : ندوة توعية للعمالة غير المنتظمة.. وتسليم شهادات تأمين ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 02:25 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ ، ندوة للتوعية للعمالة غير المنتظمة حول "التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين " ، وذلك بمقر محطة البحوث الزراعية بسخا ، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية المتكاملة والحماية للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات .

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه انعقدت بمقر محطة البحوث الزراعية بسخا ، ندوة للعمالة غير المنتظمة حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين بحضور الدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا ، والدكتور محمد عبد الكريم وكيل المحطة للإنتاج ، والدكتور مجدي السماحي وكيل المحطة للتدريب ، ووفد من ممثلي حقوق الإنسان بالمحافظة ، وممثلي النقابات العمالية وعمال الزراعة والمقاولات وعدد كبير من العمالة غير المنتظمة .

وأضاف مدير المديرية انه وجه كلمة لأبناء مصر من عمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة ، انهم أحد دعائم التنمية والاقتصاد المصري، كما نقل لهم حرص وزير القوى العاملة حسن شحاتة واهتمامه وتوجيهاته بتقديم كافة أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم اللازم لعمال مصر ، وتضمنت الندوة محاضرة حول المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في إطار قانون العمل 12 لسنة 2003 قدمها على غانم مدير مكتب عمل كفرالشيخ ، ومحاضرة في مجال حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة قدمها الدكتور حسن هيكل مدير إدارة العمالة غير المنتظمة.

من جانبه استعرض الدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا انجازات المحطة خلال السنوات الماضية في مجال دعم البحوث الزراعية والإنتاج الزراعي منذ أكثر من ستين عاما كأول محطة بحوث زراعية في الشرق الأوسط ودور العمالة غير المنتظمة في توفير الأيدي العاملة اللازمة للمحطة والتي تمكن المحطة من تحقيق أهدافها في مجال الزراعة والبحوث الزراعية.

وإختتمت الندوة بتسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة الحضور ، وشهادات تقدير للسادة مديري محطة البحوث الزراعية بسخا وممثلي العمال والنقابات العمالية بالمحافظة .