مدبولى يؤكد مساندة مصر لكل جهود التنمية والاستقرار فى العراق (صور)

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد محمد شياع السودانى، والتأكيد على مساندة مصر لكل جهود التنمية والاستقرار فى العراق الشقيق.

وأكد مدبولى أهمية بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وكذا تسريع وتيرة التعاون المتعلقة بمشاركة الشركات المصرية فى جهود البناء وإعادة الإعمار فى ربوع العراق.

وتطرق سفير العراق إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، مستعرضا أهم الموضوعات المقترح أن يتم تناولها خلال الاجتماعات. كما أكد أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على آليات جديدة لتعزيز مشاركة الشركات المصرية فى جهود إعادة الإعمار فى العراق.

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