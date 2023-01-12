جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، المونسينيور بولس سآتى، رئيس الطائفة الكلدانية فى مصر، اليوم الخميس، برفقة وفد رفيع المستوى من الكنيسة الكلدانية فى مصر؛ وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بحضور الدكتور القس اسطفانوس زكى، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.





وخلال اللقاء، تم تبادل التهانى، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم المونسينيور بولس سآتى، هدية تذكارية للدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "سعداء بزيارتكم اليوم، والتى تعبر عن عمق روابط المحبة بيننا، وفرحنا بالميلاد هو رسالتنا".

وقال رئيس الطائفة الكلدانية فى مصر: "نقدر النشاط الكبير للطائفة الإنجيلية بمصر، ودورها فى خدمة المجتمع المصرى، وزيارة اليوم تؤكد حقيقة ومعنى الوحدة والمحبة بين الكنائس فى مصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أندريه زكى يستقبل رئيس الطائفة الكلدانية فى مصر (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.