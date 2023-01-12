أندريه زكى يستقبل قيادات الطائفة الإنجيلية بعد شفائه من كورونا (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية بمصر، فى زيارة محبة وتقدير بعد شفائه من فيروس كورونا.





وخلال كلمته وجه الشكر لنائب رئيس الطائفة ولجميع الحضور، وقال: "زيارتكم اليوم تعكس عمق المحبة الحقيقية، وشعورى بالسعادة لا يوصف بمساندة إخوتى من القسوس وقيادات الطائفة الإنجيلية لى من أول لحظة".

شارك فى الزيارة الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس اسطفانوس زكى، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب المصرى، وعمداء كليات اللاهوت الإنجيلية، وقيادات سنودس النيل الإنجيلى.

يذكر أن إصابة رئيس الإنجيلية بفيروس كورونا، لم تسمح بمشاركته فى الاحتفال الرسمى للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد فى 6 يناير الجارى فى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

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