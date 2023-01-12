وزارة العدل تعلن إتاحة 17 فرع توثيق جديدة تعمل بالفترة المسائية في 11 محافظة (تعرف على التفاصيل)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 01:28 مساءً - إستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية؛ تيسيراً على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل زيادة عدد الفروع التي تعمل بالفترة المسائية، وذلك بإتاحة العمل في عدد (17) فرع توثيق موزعة على (11) محافظة وهي (الإسكندرية - الدقهلية - دمياط - الغربية - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر)، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد (82) فرع توثيق وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.