”القوى العاملة”: فرص عمل بشركة لتصنيع البلاستيك بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 01:27 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشأن توفير 130 فرصة عمل للشباب من الذكور فقط ، بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك ، وذلك فى إطار التعاون بين المديرية والشركة بقطاع التشغيل والتدريب ، وذلك للحاصلين على مؤهل عالى او متوسط او بدون ، والسن حتى 35 سنة على مجموعة من التخصصات والوظائف داخل الشركة .

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، أنه فرص العمل المقدمة شملت عدد 10 كيميائى ، و 10 مهندسين ، و 30 فنى تشغيل ، و 60 عامل انتاح ، و 20 عامل خدمات ، مع توفير تامين صحى وإجتماعى للعمال من الذكور فقط .

وأضاف مدير المديرية انه على الراغبين للتقدم لتلك الوظائف التوجه لإدارة بحوث العمالة بديوان المديرية ، وعنوانها خلف نقابة الاطباء شارع سيد فهمى المتفرع من شارع مصطفى كامل بسموحة .