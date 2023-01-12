إتاحة 17 فرع توثيق بـ11 محافظة للعمل فى الفترة المسائية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية؛ تيسيرا على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف جميع الفئات على مستوى الجمهورية.



والمحافظات هى: الإسكندرية - الدقهلية - دمياط - الغربية - بنى سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر، ليصبح إجمالى عدد الفروع التى تعمل خلال الفترة المسائية عدد 82 فرع توثيق، وذلك من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب فى عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.