جدة - نرمين السيد - جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية؛ تيسيرا على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف جميع الفئات على مستوى الجمهورية.
والمحافظات هى: الإسكندرية - الدقهلية - دمياط - الغربية - بنى سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر، ليصبح إجمالى عدد الفروع التى تعمل خلال الفترة المسائية عدد 82 فرع توثيق، وذلك من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب فى عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إتاحة 17 فرع توثيق بـ11 محافظة للعمل فى الفترة المسائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.