التنمية المحلية تناشد المواطنين الابتعاد عن الأشجار بسبب سوء الأحوال الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 12:29 مساءً - أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية إلى تعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة لتقلبات جوية، حيث تعرضت محافظتا مطروح والبحيرة لسقوط أمطار خفيفة، مصحوبة بنشاط رياح شديدة على مدينة مرسى مطروح، وتوقفت الأمطار، ولم يتم تجمعات للمياه بالمدينة.

كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الإسكندرية على أحياء شرق والمنتزه أول وثان والجمرك والعجمى والعامرية، وأسفرت عن وجود تجمعات فى عدة مناطق، و يتم حاليا رفعها بالتنسيق مع معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و شركة البترول، و تم تعطيل الدراسة بالإسكندرية وعمل ثلاث بدالات أرضية لصرف المياه على البحر وتخفيف الضغط على الشبكات، مشيرا إلى استقرار الحالة العامة فى باقى المحافظات ، مع وجود سحب ورياح .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارات المرور والحماية المدنية .

وأجرى الوزير اتصالات مع محافظي الإسكندرية ومطروح لمتابعة الأجراءات المتخذة لشفط تراكمات مياه الأمطار مشدداً على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية ميدانية فى الشوارع على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار ، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع .

وأوضح اللواء آمنة أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات و غرفة عمليات مجلس الوزراء لتذليل أى معوقات .

وناشد الوزير المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان، وتوخي الحذر فى القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل المبانى القديمة والمتهالكة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.