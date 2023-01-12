التنمية المحلية: دورات تدريبية لرفع مهارات العاملين بالمحليات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 12:29 مساءً - ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم 23 من الخطة التدريبية للمحليات 6 دورات تدريبية يستفيد منها 203 متدربين من جميع المحافظات، حيث يشهد الأسبوع المقبل نشاطاً مكثفاً فى تنفيذ دورات هامة وفعالة تساهم في الارتقاء والنهوض بالإدارة المحلية وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

و أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تكثف جهودها لرفع مهارات العاملين بالمحليات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية ، مع الاهتمام بالجانب التطبيقى و العملى لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق .

وشدد اللواء هشام آمنة، علي أهمية إعداد كوادر مدربة للتعامل في جميع المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة ، مؤكداً أن خطة العام الحالى لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وضعت على رأس أجندتها التدريبية تلبية أكبر قدر من الاحتياجات التدريبية للمحافظات مع زيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات التدريبية ، بما يساهم في رفع كفاءة ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وضمان قدرتهم على تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق نقلة نوعية فى كافة الخدمات اللازمة للمواطنين بصورة مميزة ولائقة.

وأشار اللواء هشام آمنة ، الى أن دورات الاسبوع الـ 23 تتضمن دورة الويب ونظم المعلومات الجغرافية والتي يستفيد منها 25 متدرب من العاملين بالوحدات الجيومكانية وقسم الـ GIS بوحدات التحول الرقمي، مشيراً إلي أن الدورة ترتكز على تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين بمعرفة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظات إلى خدمات مكانيه مرتبطة بالموقع والاحداثيات من خلال فريق عمل ميداني ومكتبي، لتحقيق المراقبة المكانية الدقيقة للالتزام بالحدود العمرانية وبحدود أراضي أملاك الدولة، بما يسهم فى تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية وتحقيق رضا المواطن ومكافحة الفساد بكل أشكاله، لافتاً إلي أهمية وحدة نظم المعلومات الجغرافية في دعم جهود الحكومة في العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها ملف التعديات على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف في أي موقع على أرض المحافظات .

وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن الأسبوع التدريبى الـ23 يتضمن أيضاً تنفيذ دورة إعداد دراسات الجدوى وإدارة الأصول وخطط الصيانة ونفقات التشغيل التى ينفذها برنامج تنميه صعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى تنفيذًا للتكليف الرئاسى لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر ويستفيد منها 26 متدرب ، ودورة تنمية مهارات السكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بمكاتب السادة المحافظين والمكاتب الفنية، بالإضافة إلي دورة اللغة الإنجليزية ويستفيد منها 30 متدرب من جميع المحافظات طبقاً لنتيجة اختبارات تحديد المستوي التى أجراها مركز سقارة للتدريب شهر أغسطس الماضى .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلي استمرار مركز سقارة فى تنفيذ دورات تطوير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات تماشياً مع توجهات الدولة فى التحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها، حيث يتضمن الأسبوع القادم تنفيذ دورتين تدريبتين يستفيد منهما 94 متدرباً لتنمية مهارات مديرى المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنوفية والمنيا وقنا وجنوب سيناء والاسماعيلية.

وفى سياق متصل، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بإنتهاء فعاليات دورات : دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية ، ودورة تدريبية لمسئولى إدارات البيئة بالمحافظات في مجال تحسين البيئة وإدارة المنظومة البيئية ، بالإضافة إلي دورة تنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات وسوهاج ومطروح والبحر الاحمر والوادي الجديد .

فيما انتهت مساء أمس دورة إعداد دراسات الجدوى وإدارة الاصول وخطط الصيانة ونفقات التشغيل لمسئولى إدارات التخطيط فى محافظات أسيوط و الوادى الجديد و الأقصر، و التي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى تنفيذاً للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.