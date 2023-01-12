وزير العدل يقرر تشغيل 17 فرع توثيق فترة مسائية ليرتفع عددها لـ82...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 12:29 مساءً - قرر المستشار عمر مروان وزير العدل زيادة عدد فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية، وذلك بإتاحة العمل في عدد (17) فرع توثيق موزعة على (11) محافظة وهي (الإسكندرية - الدقهلية - دمياط - الغربية - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر)، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد (82) فرع توثيق توثيق.

وتعمل هذه الفروع من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية؛ تيسيراً على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.