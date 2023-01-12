رسالة تحذير من التنمية المحلية للمواطنين بشأن سقوط الأمطار

وأشار التقرير، إلى سقوط أمطار متوسطة بمحافظة الإسكندرية على أحياء شرق و المنتزه أول وثان والجمرك والعجمى والعامرية، وأسفرت عن وجود تجمعات فى عدة مناطق ويتم حاليا رفعها بالتنسيق مع معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة البترول، وتم تعطيل الدراسة بالاسكندرية وعمل ثلاث بدلات أرضية لصرف المياه على البحر وتخفيف الضغط على الشبكات، مشيرا إلى استقرار الحالة العامة فى باقى المحافظات، مع وجود سحب ورياح.
وأكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارات المرور والحماية المدنية.
وأجرى الوزير اتصالات مع محافظى الإسكندرية ومطروح لمتابعة الإجراءات المتخذة لشفط تراكمات مياه الأمطار، مشدداً على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية ميدانية فى الشوارع على مدار الساعة لرصد أى حالات طارئة تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.
وأوضح آمنة، أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء لتذليل أى معوقات.
وناشد الوزير، المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان، و توخى الحذر فى القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى فى الضرورة القصوى وبحذر شديد، و تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل المبانى القديمة والمتهالكة وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
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