توازى خمس ما تملكه بريطانيا.. مصر تشيد واحدة من أكبر مزارع الرياح فى العالم

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جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، أنه خلال فعاليات قمة المناخ COP27، وقّعت مصر - شركة إنفنيتى المصرية - اتفاقية مع شركة "مصدر" الإماراتية لبناء "واحدة من أكبر مزارع الرياح فى العالم".
وسيبدأ تشييد المشروع فى عام 2024، بتكلفة 11 مليار دولار، وقدرة 10 جيجاوات، وسينتهى تنفيذه بالكامل فى 2030، حيث أن القدرة الإنتاجية للمشروع ستوازى خمس ما تملكه المملكة المتحدة حاليًّا من جميع أشكال الطاقة المتجددة.
وصرح فى وقت سابق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن "المشروع سيوفر 30 ألف فرصة عمل خلال الإنشاءات، و3200 فرصة عمل بعد تشغيله، كما يساعد فى خفض انبعاثات الكربون بحوالى 24 مليون طن سنويًا".
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