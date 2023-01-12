السبكى: مصر تتيح فرصا استثمارية واعدة فى الرعاية الصحية (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشار السبكى إلى أنه فى جميع أنحاء العالم لا توفر الاستثمارات الاستراتيجية فى مجال الرعاية الصحية صحة أفضل وتحسن رفاهية الفرد فحسب، بل تعزز أيضا الاقتصادات وتخلق فرص العمل وتعزز الإنتاجية أى يعد الاستثمار فى الرعاية الصحية حافزا اقتصاديا ومجتمعيا حيويا.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن أهمية الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية والأنظمة الصحية وتطوير وتعزيز البنية التحتية الخاصة به تكمن فى قدرته على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين، إضافة إلى التمكن من التعامل مع مختلف الأزمات والجوائح الصحية، مبرهنا ذلك بقدرة الدولة المصرية على التصدى لجائحة فيروس كورونا ووقاية الكثير منها ومواجهتها والصمود أمامها، حيث لم يقتصر النظام الصحى المصرى على توفير التجهيزات أو المستشفيات أو الطواقم الطبية بل شمل أيضا الإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها والبروتوكولات والأسس والمعايير التى يتم تطبيقها للتعامل مع تلك الجائحة، وهو ما أثبت تمتع مصر بنظام رعاية صحية قوى وفعال ومتماسك ومرن.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكى، كمتحدثا بالجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى السنوى لتطوير الرعاية الصحية "أهداف مصر- AHDAF EGYPT 2023" الذى نظمه اتحاد المستشفيات العربية على أرض مصر خلال شهر يناير الجارى، تحت شعار "الاستثمار فى الرعاية الصحية من أجل مستقبل مستدام"، وذلك بحضور وزراء الصحة العرب، ورؤساء هيئات الصحة والمنظمات والجمعيات الصحية العربية، وصانعى السياسات والقرارات، والقادة والمدراء التنفيذيين، ومقدمى الرعاية الصحية، ومتخصصو الرعاية الصحية، ومطورو تكنولوجيا الرعاية الصحية، وأصحاب الرؤى والمبدعين فى مجال الرعاية الصحية، والجامعات الصحية والمعلمين، وشركات الأدوية والمعدات الطبية؛ بهدف تعزيز فرص الاستثمار فى الرعاية الصحية، وتوحيد الجهود للتعلم وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية، والاستعداد للمستقبل.

واستهل الدكتور أحمد السبكى، كلمته فى الجلسة الافتتاحية بتوجيه الشكر والتقدير لاتحاد المستشفيات العربية وقيادات الاتحاد على جهودهم المبذولة ودورهم الفعال فى النهوض بقطاعات الرعاية الصحية بالوطن العربى، كما توجه إليهم بالتهنة على النجاح الكبير الذى يحققه المنتدى العربى السنوى لتطوير الرعاية الصحية 2023 والذى يحمل اسم مصر "أهداف مصر _ AHDAFEGYPT"، متمنيا لجميع المشاركين بالمؤتمر المشاركة الفاعلة والفعالة.

وأكد أن الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية يختلف عن باقى القطاعات الإقتصادية الأخرى فى أى دولة فى العالم، مشيرا إلى أن القطاع الصحى يتميز بتنوع استثماراته سواء فى الخدمات الصحية أو التأمين الصحى أو المدخلات الأخرى والمغذية لهذه الصناعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر صناعة التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية وأهمها تكنولوجيا الرعاية الصحية، مثمنا اختيار اتحاد المستشفيات العربية مصر لإقامة المنتدى فى نسخته الثالثة والحالية على أرضها بسبب التحول الهائل والرائع فى نظام الرعاية الصحية المصرى مدفوعا إلى تنفيذ تغطية الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة بحلول عام 2030، ومشيرا إلى أهمية الوصول لآلية لتوثيق النجاحات فى التجارب الصحية بالدول العربية لتعميم الاستفادة بها.

وأوضح أن مناخ الاستثمار فى مصر معزز بكل مقومات النجاح، وخارطة طريق واضحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وحوكمة قطاع الرعاية الصحية، والتسعير المرن للخدمات، وملاءة مالية لتغطية تكلفة الخدمات الصحية للمواطنين بما يتيح القدرة على بناء منشآت صحية لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية؛ وذلك كله بما يضمن فرص استثمارية قوية وآمنة لأى مستثمر على أرض مصر.

وتابع: أن التجربة المصرية الرائدة فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل والذى بدأ انطلاقه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2019، تحقق التغطية الصحية الشاملة لجميع المنتفعين فى إطار من العدالة والمساواة، مشيرا إلى أن التأمين الصحى الشامل يتيح فرص استثمارية واعدة بمجال الرعاية الصحية فى مصر، ويعمل بجد واجتهاد لتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 رغم التحديات الاقتصادية التى تمر بها جميع دول العالم.

ولفت إلى حوكمة قطاع الرعاية الصحية بنظام التأمين الصحى الشامل المصرى من خلال الثلاث هيئات المستقلة الهيئات العامة "للرعاية الصحية، للتأمين الصحى الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية" وذلك لضمان استقلالية وفصل تقديم الخدمة عن التمويل عن مراقبة جودة الخدمة وسلامة المرضى، لافتا إلى دور وزارة الصحة والسكان المستمر فى صناعة السياسات وتنظيم القطاع الصحى وحوكمته، وذلك علاوة على التسعير المرن للخدمات الطبية، مؤكدا أن التجربة المصرية عكست هذا المضمون.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية للدولة المصرية بالتوسع فى الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، لافتا إلى التواجد البارز لاتحاد المستشفيات العربية بالمؤتمر الاقتصادى المصرى، وتركيز رئيس الجمهورية على أن الدولة المصرية تشجع الاستثمار فى القطاع الصحى وتعززه، وتطرحه كأحد القطاعات الذهبية للاستثمار فى الفترة المقبلة.

وأكد السبكى أن نجاح أى دولة فى قطاع الرعاية الصحية بالعالم إنما يرتكز على الشراكة بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، فلا يوجد قطاع بعينه قادر على تحقيق النجاح وحده دون الآخر، لافتا إلى نجاح النظم الصحية بدول إنجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان لاشتراك كل القطاعات فى تقديم الخدمة الصحية بها.

وتابع من هنا جاءت أهمية إشراك الفاعلين الحكوميين والقطاع الخاص والقطاع الأهلى فى تقديم الخدمات الصحية بمصر، مؤكدا أن هذا هو النموذج الناجح الأوحد لتقديم خدمات ورعاية صحية ذات جودة عالمية، والقدرة على الصمود أمام أى أزمة أو طارئة أو تحديات صحية.

ونوه بأن الدول العربية تنتهج فلسفة واحدة فى تعزيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته فى كافة الجهود لتطوير قطاع الرعاية الصحية وجودته، لافتا إلى أن مصر فى قلب هذه الدول وتنتهج هذه الفلسفة والسياسة من خلال إتاحة فرصة كبيرة بنظام التأمين الصحى الشامل أمام القطاع الخاص للتعاون مع الدولة المصرية فى قطاع الخدمات والرعاية الصحية وإتاحة فرصا استثمارية واعدة متعلقة ومغذية لهذا المجال، لافتا إلى التسهيلات الكبيرة والمحفزات الاستثمارية العالية بمصر لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمار فى هذه الصناعة الآمنة وعائدها المتميز، خاصة مع الحجم الكبير للسوق المصرى وأعداد السكان بالدولة المصرية والذى يتيح ميزة تنافسية وهى احتياج تقديم خدمات صحية لـ 2.5 مليون مواطن سنويا.

ولفت إلى أن الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية أصبح جاذبا فى معظم الدول العربية فى ظل التطور الكبير الذى يحدث فى حوكمة القطاعات الصحية على مستوى الوطن العربى، مشيرا إلى أن القطاعين الأكثر استفادة فى جائحة كورونا كانا القطاع الصحى والقطاع التكنولوجى حيث نالا هذين القطاعين اهتمام القيادات السياسية بكل دول العالم فى القطاع الصحى ووضع الصحة على قمة الأولويات فى مصر وكافة الدول العربية، وأصبحت فرصة سانحة أمام كل المستثمرين للاستثمار فى هذا القطاع والصناعة الواعدة، والتى يمكن أن تعتمد عليها الدول مثلما يحدث فى شرق آسيا والهند وبعض الدول الأوروبية، مؤكدا أن الدول العربية قادرة على الاستثمار فى هذه الصناعة، لافتا إلى إتاحة الدولة المصرية العديد من النماذج الاستثمارية المضمونة والناجحة خاصة بالأسواق التى بها حجم سكان عالى الكثافة وتمتلك رؤية فى القطاع الصحى ومعززة بملاءة مالية لتغطية تكلفة الخدمات الصحية للمواطنين بها.

وتابع أن المنتدى العربى السنوى لتطوير الرعاية الصحية منتدى حقيقى للتشبيك بين الدول العربية، وفرصة لمشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح فى هذا المجال، والحصول على رؤى العالم حول التفكير فى إدارة الرعاية الصحية والوصول إلى أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لنتائج رعاية صحية أفضل، وفتح الحوار لبحث واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات فى قطاع الرعاية الصحية العربى والانتقال نحو رعاية صحية أكثر استدامة.

وأعرب السبكى، عن فخره لاختيار اتحاد المستشفيات العربية مصر لإقامة هذا المنتدى بها فى نسخته الثالثة بعام 2023، بعد نجاحه فى العاميين الماضيين بدولة الكويت وسلطنة عمان، وذلك بسبب التحول الهائل والرائع فى نظام الرعاية الصحية المصرى مدفوعا إلى تنفيذ تغطية الرعاية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، ولافتا إلى أن ذلك يعكس ثقة المجتمع العربى المتزايدة بأن مصر تمضى قدما على المسار الصحيح فى منافستها للمراكز الطبية العربية والعالمية، ومشيرا إلى أهمية الوصول لآلية لتوثيق النجاحات فى التجارب الصحية بالدول العربية لتعميم الاستفادة بها، وإطلاق استراتيجية عربية حولها لتطوير القطاع الصحى العربى، وإدارة الأزمات والطوارئ الصحية، وتنفيذ برنامج خاص لنقل خبرات تطبيق التأمين الصحى الشامل بمصر إلى المستشفيات العربية.

تجدر الإشارة، إلى أنه يدعم المنتدى العربى السنوى لتطوير الرعاية الصحية فى نسخته عام 2023، كلا من جامعة الدول العربية، وزارات وهيئات الصحة العربية، منظمة الصحة العالمية، سلطات الرعاية الصحية المصرية، مؤسسة حمد الطبية، دائرة الصحة أبو ظبى، غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص اتحاد الصناعات المصرية، والعديد من جهات الرعاية الصحية العربية المنظمات والنقابات المهنية.

ويشمل المنتدى، جلسات المؤتمر رفيعة المستوى وحلقات النقاش التفاعلية لجميع صانعى القرارات والسياسات بقطاعات الرعاية الصحية بالدول العربية، وأصحاب المصلحة والمديرين والقوى العاملة فى مجال الرعاية الصحية والمهنيين والشركات التى تركز عليها استثمارات الرعاية الصحية من وجهات نظر مختلفة، كما يضم معرض لأحدث المنتجات والتقنيات والخدمات فى مجال الرعاية الصحية، كما يشمل حفل لتوزيع الجوائز لتكريم المؤسسات والقادة والشخصيات لإنجازاتهم والمساهمة فى الرعاية الصحية.