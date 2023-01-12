«الاتصالات» تبحث التعاون مع المعهد الهندى للتكنولوجيا لدعم الابتكار الرقمى

جدة - نرمين السيد - وتناول الاجتماع سبل تبادل الخبرات، وإقامة شراكات دولية فى مجال إعداد البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر المتخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI فى التدريب والتعليم الأكاديمى المتخصص.



يذكر أن المعهد الهندى للتكنولوجيا IIT لديه أكثر من 20 فرعا فى مدن هندية مختلفة، والتى تقدم خدمات التدريب والبحث والاستشارات للصناعات المرتبطة بطبيعة ومتطلبات هذه المدن.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع شيفندرا سيناغ نائب الرئيس ورئيس تنمية التجارة العالمية لمنظمة ناسكوم NASSCO، وعدد من الشركات من أعضاء المنظمة التى تضم أكثر من 3 آلاف عضو، يقدمون 90% من إيرادات صناعة خدمات تعهيد الأعمال التجارية وتكنولوجيا المعلومات فى الهند. وتوفر هذه الصناعة أعلى نسبة توظيف فى القطاع الخاص بالهند.



ناقش الجانبان التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية، وتنمية صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود من خلال التنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ومنظمة ناسكوم NASSCOM.

كما أبدى أعضاء منظمة "ناسكوم" استعدادهم للتعاون مع الشركات المصرية العاملة فى مجالات التكنولوجيا والتى تقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمى.

وفى سياق متصل، زار الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له مركز تكنولوجيا البرمجيات فى دلهى، والتقى مع أرافيند كومار المدير العام لمراكز تكنولوجيا البرمجيات فى الهند (STPI) التابعة لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، والمعنية بتهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة بالتعاون مع الصناعة والجهات الأكاديمية وبدعم من القطاع الخاص ولديها 33 مركز منتشرين فى أنحاء الهند حيث يختص كل مركز بإحدى التكنولوجيات.



واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك فى مجالات تطوير البرمجيات، ودعم والابتكار والبحث والتطوير، وتنمية الشركات الناشئة وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتهيئة بيئة محفزة للإبداع الرقمى وريادة الأعمال فى كل أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية.

حضر اللقاءات أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.



جدير بالذكر أن عمرو طلعت والوفد المرافق له يزور الهند خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير؛ يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصرى.