وزير التعليم العالى: نمتلك 120 مستشفى جامعيا بسعة 35 ألفا و825 سريرا

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الشراء الموحد، لتأمين احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير مخزون كاف بالمنشآت الطبية، خاصة أدوية الأورام والأمراض المزمنة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 120 مستشفى جامعيًا، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية مُتميزة.
وأضاف الوزير، أن السعة السريرية للمستشفيات الجامعية بلغت 35 ألفا و825 سريرًا، وهو ما يمثل نحو 30 % من إجمالى أسرة الرعاية الصحية فى المنشآت الحكومية، بما يعزز التزام المستشفيات الجامعية بتقديم خدمات صحية مميزة وتسريع وتيرة جهود تطوير منظومة الصحة فى مصر.
كما أشار الوزير إلى توافر 4830 سريرا بالعناية المركزة بالمستشفيات الجامعية والتى تُمثل 50 % من أسرة العناية المركزة فى القطاع الحكومى.
وأشار أيمن عاشور لضرورة استدامة توفير المستلزمات الطبية الخاصة بالمُبادرات الرئاسية فى مجال الصحة، خاصة مُبادرة إنهاء قوائم الانتظار.
ولفت الوزير إلى أهمية وضع خطة مع هيئة الشراء الموحد؛ لتوريد احتياجات المستشفيات الجامعية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجميع المستشفيات التابعة للجامعات.
ومن جانبه، ثمن اللواء بهاء الدين زيدان الجهود المبذولة من وزارة التعليم العالى؛ للارتقاء بالمستشفيات الجامعية وخطط التطوير بها، مشيرًا لدعمه المُستمر لنجاح منظومة المستشفيات الجامعية فى تقديم خدماتها الطبية المُميزة للمواطنين، من خلال السعى نحو توريد كافة احتياجاتها من مستلزمات طبية وأدوية.
ومن جانبه أكد حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية تسعى إلى تحقيق استراتيجية الدولة 2030 والتى تهدف إلى حياة كريمة من الناحية الصحية والتعليمية، موضحًا أن هذه المستشفيات تعمل على تطوير البنية التحتية لها، من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتطوير الخدمات الطبية والصحية بها، وبما يعزز دور المستشفيات الجامعية البارز فى تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن بأقل تكلفة.
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