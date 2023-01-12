«حياة كريمة».. الانتهاء من 660 مجمعا خدميا وزراعيا فى القرى

جدة - نرمين السيد - ونشرت المؤسسة، على صفتحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنفوجرافين لعدد المشروعات التى جرى الانتهاء منها، معلقة "رقم اليوم من حياة كريمة".

وأوضح أحد الإنفوجرافين، الانتهاء من 333 مجمع خدمات، بينما أظهر الآخر، الانتهاء من 330 مجمعا زراعيا.