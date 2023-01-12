- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ونشرت المؤسسة، على صفتحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنفوجرافين لعدد المشروعات التى جرى الانتهاء منها، معلقة "رقم اليوم من حياة كريمة".
وأوضح أحد الإنفوجرافين، الانتهاء من 333 مجمع خدمات، بينما أظهر الآخر، الانتهاء من 330 مجمعا زراعيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حياة كريمة».. الانتهاء من 660 مجمعا خدميا وزراعيا فى القرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.