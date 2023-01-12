شكرى يلتقى نظيره السعودى فى الرياض

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، فى لقاء ثنائى مغلق بالعاصمة السعودية الرياض.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، فى لقاء ثنائى مغلق بالعاصمة السعودية الرياض. ويعقد اللقاء، قبيل بدء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى المصرية السعودية.

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