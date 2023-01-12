الصحة: تقديم خدمات طب الأسنان لـ10 ملايين مواطن خلال 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة فى طب الأسنان لـ 10 ملايين و237 ألف مواطن بالمستشفيات والوحدات التابعة للإدارة المركزية لطب الأسنان على مستوى محافظات الجمهورية، خلال عام 2022، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة فى طب الأسنان، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.





وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- فى بيان، اليوم الخميس- إنه تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 5 آلاف و327 مواطنا من خلال تنفيذ 33 قافلة طبية متخصصة بـ 6 محافظات هى: "الجيزة والقاهرة والبحر الأحمر والقليوبية والفيوم والإسكندرية".

وأضاف المتحدث، أن القوافل المتخصصة فى مجال طب الأسنان تقدم خدمات علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها فى المراحل المبكرة.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان الدكتور وليد حسن، إلى توفير عيادتين متخصصتين فى طب الأسنان بمستشفى إمبابة العام بمحافظة الجيزة، وعيادتين أخريين بمستشفى حميات الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، موضحًا أنه يجرى إحلال وتجديد أجهزة الأسنان بمستشفى رمد قلاوون بالقاهرة.

وقال حسن إنه تم عقد 37 دورة تدريبية مصاحبة بورش عمل لرفع كفاءة أطباء الأسنان بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى، خلال العام الماضى استهدفت 1890 طبيبا بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء وأسيوط وسوهاج والمنيا والفيوم وبنى سويف وقنا"، لافتاً إلى أن الدورات تضمنت مختلف تخصصات طب الأسنان (الحشو - التركيبات الثابتة - حشو العصب - طب الأسنان التجميلى- علاج أسنان الأطفال– التركيبات المتحركة– جراحة).