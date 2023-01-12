القوى العاملة تشارك فى ورشة عن توفير مسارات جديدة الهجرة الآمنة بين الدول



جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، إنها شاركت فى ورشة عمل بعنوان "التوظيف العادل ودور مفتشى العمل"، المنعقدة فى القاهرة، فى إطار المشروع الإقليمى "نحو مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا (THAMM)"، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتنمية، بهدف حوكمة هجرة اليد العاملة وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد.

وأوضحت الوزارة، أن الورشة هدفت أيضا إلى العمل على توعية القائمين على نظام تفتيش العمل وشركات الحاق العمالة بتحسين وتطوير نظام التفتيش والرقابة على شركات الحاق العمالة.

وبدورها قالت أمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، فى كلمتها إن الورشة هدفها تعزيز القدرات فى مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بمراقبة شركات الحاق العمالة، من خلال تقييم الإطار التنظيمى أدوات تفتيش العمل على شركات إلحاق لتتوافق مع مع المعايير الدولية وإعداد دورة تدريبية يتم تكييفها لمفتشى العمل بالإضافة إلى وضع خطة عمل مستهدفة تستند إلى التقييم لتوجيه سياق العمل خلال الفترة المقبلة.

ونوهت بأن هناك توجيهات من وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بسرعة افتتاح وحدة ما قبل المغادرة، التى من شأنها تقديم الدعم الثقافى والمعلوماتى للعامل المهاجر، وهذه الوحدة جرى إنشائها وتجهيزها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وحاضر بالورشة هانز فان دى جليد، استشارى دولى لمنظمة العمل الدولية، وصابر بركات، وإبراهيم خطاب، استشاريين وطنيين بمنظمة العمل الدولية، وشارك بمداخلات من منظمة العمل الدولية: فرح البطراوى، المنسق الوطنى لبرنامج THAMM، واوريليا سيجاتى، المدير الاقليمى لبرنامج THAMM، وايزابيل كورنيش، اخصائى هجرة اليد العاملة، و. عايدة لملوم، اخصائى الصحة والسلامة المهنية.

وحضر الورشة من جانب وزارة القوى العاملة: رشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وسيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والدكتورة أميرة زكى باحث الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية.