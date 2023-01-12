نائب محافظ المنيا يستعرض معدلات مشروعات «حياة كريمة»

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جاء ذلك بحضور، المستشار وائل فرحات المستشار القانونى للمحافظة، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديرى الشركات والهيئات، مهندسى دار الهندسة، وعدد من الجهات المعنية.
وناقش نائب المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التى يجرى إنجازها بالقرى المستهدفة، حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة فى قرى الريف، كما استمع إلى تقارير دار الهندسة حول الأعمال الجارى تنفيذها.
ووجه "أبو زيد، رؤساء المراكز والقرى بالاستمرار فى تنفيذ تكليفات السيد محافظ المنيا، بالإشراف الميدانى على تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتذليل كل العقبات، والتنسيق الدائم مع الشركات والهيئات القائمة على تنفيذ الأعمال بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة.
وتفقد نائب المحافظ، الاثنين الماضى، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوى جنوب المحافظة، لمتابعة تنفيذ المشروعات على ارض الواقع، وللتأكد من الاستمرار تنفيذ المشروعات وفقا للخطة الزمنية المحددة.
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