الدفع بـ 150 سيارة ومعدة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية محمود نافع، الدفع بـ 150 سيارة ومعدة تابعة للشركة فى جميع أنحاء المحافظة؛ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والتأكد من جاهزية 202 محطة رفع ومعالجة، مؤكدا أن الطلمبات تعمل بكامل طاقتها لرفع الكميات الهائلة من المياه الواردة إليها.





وأشار رئيس مجلس الإدارة فى بيان اليوم الخميس إلى تراكم مياه الأمطار الغزيرة على مناطق شرق المدينة (منتزة أول وثان وشرق) مؤكدا أنه سيتم كسح ونزول منسوب المياه فى بيارات المحطات.

وكانت مناطق شرق الإسكندرية قد شهدت اليوم، أمطارا رعدية غزيرة، وسط جهود كبير لعمال الصرف الصحى للتعامل معها وإزالتها وتيسير حركة الشاه والسيارات.

كما قرر محافظ الإسكندرية محمد الشريف، تعطيل أعمال الامتحانات بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم فى موعد لاحق.

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