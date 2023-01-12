خطة الحكومة لتقليل البطالة فى 2023 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما تسعى الحكومة خلال خطتها، لخفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية، وتضييق الفجوة بين معدلات البطالة فى الحضر والريف، واستقرار أعداد المتعطلين عند 2.3 مليون، ورفع نسبة مساهمة الإناث إلى 25% من جملة المشتغلين.

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