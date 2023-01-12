«العربية للتصنيع» تبحث تعزيز الشراكة مع المجر فى مجالات مختلفة

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما فى ذلك تدريب الكوادر البشرية. كما تناولت المباحثات بحث عقد الشراكات بالإستفادة من الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة المجرية من خبرات فى مجال السكك الحديدية وصناعة السيارات ووسائل النقل صديقة البيئة والطاقة المتجددة ومحطات معالجة المياه والصناعات الطبية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات التصنيع المتعددة.

وأوضح مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الإستثمار والشراكة مع كبرى الشركات المجرية فى مجالات صناعية جديدة وتنفيذ المشروعات التنموية من خلال تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية وخفض الواردات، لافتا إلى دراسة زيادة الفرص التسويقية للمنتجات المشتركة فى أسواق الدول الإفريقية والعربية. وأكد أندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات المجرية ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الإفريقية والعربية، لافتا لحرص كبرى الشركات المجرية وتطلعهم للتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعى للدولة المصرية فى كل مجالات الصناعة المتعددة خاصة أن هناك تعاون متميز وتاريخى بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات المجرية فى العديد من مجالات الصناعة.

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