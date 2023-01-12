طقس 72 ساعة.. ماذا يحدث فى إجازة نهاية الأسبوع؟

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



كما توقعوا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



وكشفت أخر صور الأقمار الصناعية، عن توالى المنخفضات التى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد تمتد خفيفة الى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع اليوم، سقوط أمطار متوسطة الشدة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناه تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويسود اليوم، انخفاض فى درجات الحرارة، وطقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الخميس والجمعة 12 و13 يناير 2023

– أمطار من متوسطة لخفيفة (بنسبة حدوث تتراوح ما بين 30% إلى 50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

– نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

السبت 14 يناير 2023

– أمطار من خفيفة لمتوسطة (بنسبة حدوث من 30% إلى 40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

– نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متطقعة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوما و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.