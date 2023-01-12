الهجرة: حريصون على تضافر الجهود مع البرلمان لخدمة المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة سهام بشاى، يرافقها نائب مدير مؤسسة (Toghether For Heritage) الدكتور محمد جمال، ونائب مدير المؤسسة لمصر وشمال إفريقيا الدكتورة ماريا لوندى، لبحث سبل التعاون فى مجال تعزيز الهوية الوطنية لأبناء مصر بالخارج من خلال التوعية التاريخية والتراثية لهم، بحسب بيان لوزارة الهجرة، اليوم الخميس.

وأشارت سها جندى إلى التعاون بين وزارة الهجرة وأعضاء البرلمان وبشكل خاص النواب الممثلين للمصريين بالخارج، حيث يجسد الهدف الرئيسى للحكومة والبرلمان وهو تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية فى سبيل خدمة المواطن المصرى سواء بالخارج أو بالداخل.

وفى إطار الحديث عن تعزيز الهوية المصرية، قالت وزيرة الهجرة إن المبادرة الرئاسية اتكلم عربى، التى أطلقتها الوزارة، تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن حتى لا يشعروا بالاغتراب، ليس من خلال اللغة فقط، وإنما من خلال المعرفة بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره فى عمق التاريخ وحضارتها العريقة، لذلك فإن التوعية بالآثار المصرية والتراث المصرى جزء لا يتجزأ من هذه الأهداف.

وأثنت النائبة سهام بشاى على جهود وزارة الهجرة وكل ما تحقق من مميزات ومحفزات مخصصة للمصريين بالخارج، ودور الوزارة المهم فى ربطهم بوطنهم والمشاركة فى عملية التنمية التى تجرى على أرض مصر، مؤكدة أنها على استعداد للتعاون فى جميع ملفات وزارة الهجرة التى من شأنها تحقيق مطالب وخدمة المصريين بالخارج.

كما أشادت بجهود مؤسسة (Toghether For Heritage)، ومؤسسها الخبير الأثرى المصرى المقيم بدولة الإمارات الدكتور عصام النجدى، حيث تقدم المؤسسة أنشطة وبرامج ودورات تستهدف نشر التوعية بالآثار والتراث المصرى، بما يخدم تعزيز الهوية المصرية.

وعبر الدكتور محمد جمال والدكتورة ماريا لوندى عن تطلعهما لفتح آفاق متعددة للتعاون مع الوزارة فى مجال التوعية الأثرية لأبناء مصر فى الخارج.

وقدم كل منهما طرحا بإقامة بروتوكولات للتعاون بين مؤسسة (Toghether For Heritage) وبين الوزارة والمؤسسات الأخرى فى مصر المعنية بالحفاظ على التراث المصرى، بالإضافة إلى تنظيم معسكرات مشتركة ورحلات علمية ومهنية وترفيهية للأطفال والشباب المصريين بالخارج لتعزيز الهوية المصرية فى نفوسهم.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة التنسيق والتواصل بين فريق العمل بالوزارة ونظيره فى المؤسسة من أجل دراسة الأطروحات المقدمة وبحث إمكانية تنفيذها، بما يخدم الجاليات المصرية فى الخارج فى مسألة الحفاظ على الهوية المصرية فى إطار المبادرة الرئاسية اتكلم عربى التى تتبناها وزارة الهجرة.