تعطيل الامتحانات.. إجراءات الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الإسكندرية محمد الشريف تعطيل أعمال الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم فى موعد لاحق؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.





وقرر محافظ الإسكندرية منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التى ترعى طفلا يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات المختلفة. يأتى ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها. وتتعرض محافظة الإسكندرية اليوم لموجة من الطقس السيىء مع انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة.

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