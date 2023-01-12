توجيهات السيسى بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان الرئيس: حسن إدارة إمكانات الدولة والاستثمار الأمثل لمواردها ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وذلك فى الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة، واستثمار الحد الاقتصادى الأقصى من عوائدها، بما فى ذلك موقع مصر الجغرافى الإستراتيجى والفريد، وامتلاكها سلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، ما يوفر فرصا ضخمة فى مجال الحركة الجوية والطيران المدنى، وكذلك السياحة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدنى، وعرض وزير الطيران المدنى فى هذا السياق خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلا عن الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما فى ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات، وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذلك إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى.

وأوضح وزير الطيران أن الأهداف الإستراتيجية لقطاع الطيران المدنى تتمثل فى رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولا إلى زيادة القدرات التنافسية.

وتحت عنوان استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة تولى أهمية قصوى لدعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنمية كافة الخدمات المالية غير المصرفية، بالنظر لدور الهيئة المحورى فى توفير التمويل اللازم لدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتبناها وتنفذها الحكومة، مشيرا إلى ضرورة تحسين بيئة ممارسة الأعمال لتمكين كل الأطراف من التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد المصرى.

وشدد مدبولى على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كل الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية، والعمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقى بمستوى كفاءة وتنافسية الخدمات المتنوعة التى يقدمها القطاع المالى غير المصرفى كونه لاعبا أصيلا فى مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويدعم نمو الاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى مساء أمس الأول، مع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، واستعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى، ومنها التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر وكذلك سجل الضمانات المنقولة.

وذكرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان شكرى يشارك فى اجتماعات التشاور السياسى المصرى- السعودى بالرياض، أن وزير الخارجية سامح شكرى، يشارك اليوم الخميس فى اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن انعقاد لجنة التشاور السياسى المصرية السعودية بشكل دورى يعكس حرص الجانبين المصرى والسعودى على التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص تلك التى تمس مصالح البلدين الشقيقين والدول العربية ارتكازا على العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين واتصالا بجهودهما المستمرة لتعزيز التضامن العربى فى مواجهة التحديات الراهنة.

كشف السفير أبوزيد أن هذه هى الجولة الخامسة لاجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين وزارتى خارجية البلدين والتى تم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية فى القاهرة عام 2007.

وكان وزير الخارجية قد توجه مساء أمس إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مستوى وزراء الخارجية.

وتحت عنوان معارض "أهلا رمضان" مستمرة حتى أبريل ، ذكرت صحيفة الأخبار أن وزارة التموين بدأت طرح السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة لمواجهة الغلاء والتضخم والتيسير على المواطنين، حيث يعرض كيلو السكر بسعر يتراوح بين 14.5 جنيه و16 جنيها.

كما سيتم طرح الأرز الأبيض بالمعارض نسبة كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بـ 12 جنيها للكيلو، والدقيق بسعر 15 جنيها، وعلبة التونة بسعر 15 جنيها، والزيت 750 مللى بسعر 35 جنيها، واللحمة البلدى بسعر 130 جنيها ويتم خلال ساعات افتتاح المرحلة الثانية من معارض أهلا رمضان والتى تتضمن حوالى 50 معرضا ليصل عدد المعارض خلال الأيام إلى حوالى 250 معرضا بالمحافظات بما يعادل 5 معارض على الأقل فى كل محافظة، ويستمر عمل المعارض حتى شهر أبريل القادم لتخفيف الأعباء عن المواطنين ويتم تنظيمها بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين أن المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتى بدأت تشارك فى منظومة أهلا رمضان من خلال تخصيص ركن بكل سلسلة تجارية تحت مسمى "أهلا رمضان" حيث تقوم بطرح السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كما توفر الوزارة اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة بفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتحت عنوان قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم زيارة لدارسى دورات "القومى للبحوث" ، ذكرت صحيفة الأخبار أن قيادة الجيش الثانى الميدانى استقبلت عددا من دارسى دورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والتى تضم البرنامج التدريبى للأساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها والبرنامج التدريبى العربى لمكافحة المخدرات، وتشمل دارسين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وعددا من الدارسين الوافدين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية الشقيقة.

وألقى اللواء أ.ح محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، وأشاد بدور المركز فى النهوض بالبحوث والدراسات العلمية التى تضع حلولا للقضايا الاجتماعية والجنائية التى يعانى منها المجتمع، إلى جانب دوره الرائد فى تنفيذ دراسات عن أهالى سيناء ديموجرافيا واجتماعيا باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى.

كما قام أعضاء المركز بزيارة الأثر التاريخى لموقع تبة الشجرة الذى يقف شاهدا على بطولات الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر المجيدة معربين عن امتنانهم لتلك الزيارة ومدى تقديرهم لجهود الجيش الثانى الميدانى فى دعم المجتمع المدنى بالإضافة إلى دوره البطولى فى مكافحة الإرهاب.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع مؤسسات الدولة فى شتى المجالات.