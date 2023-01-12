انقطاع المياه عن 3 مناطق كبرى بـ الإسكندرية اليوم

جدة - نرمين السيد - وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان لها، إلى أن انقطاع المياه يأتى؛ بسبب أعمال الصيانة فى خط رئيس 1000 م؛ مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق "الدخيلة والهانوفيل والبيطاش حتى الكيلو 21".

وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يُرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.