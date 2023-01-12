«الأنباء» الكويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسى بتطوير قطاع الطيران المدنى

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وذلك فى الإطار تحسين إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الأقصى الاقتصادى من عوائدها، بما فى ذلك موقع مصر الاستراتيجى، والذى يوفر فرصا ضخمة فى مجال الحركة الجوية والطيران المدنى وكذلك السياحة.





وكتبت الصحيفة تحت عنوان السيسى يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى - أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، القول: إن الاجتماع تناول متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدنى. وتابعت (الأنباء) الكويتية، أن وزير الطيران المدنى محمد عباس حلمى عرض -خلال الاجتماع- خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلا عن الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما فى ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدنى تتمثل فى رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر وصولا إلى زيادة القدرات التنافسية.

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