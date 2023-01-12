حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 13-1-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13-1-2023

مهنياً: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ مدة طويلة.

عاطفياً: تجد نفسك مجبراً على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج.

صحياً: تشعر ببعض الوجع في المفاصل قد يكون سببه الارتفاع الكبير في الرطوبة.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 13-1-2023

مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء.

عاطفياً: أيّ نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدّم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً.

صحياً: لا تحاول الإكثار من تناول المأكولات الدسمة، ولا سيما في وجبات العشاء.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 13-1-2023

مهنياً: خلاف بسيط مع بعض الزملاء، يكشف لك حقيقتهم ويظهر أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً.

عاطفياً: يوم يحمل إليك الكثير من الأخبار والنتائج والحلول والانفراجات على الصعيد العاطفي.

صحياً: تتكلل بالنجاح العملية الجراحية التي تخضع لها وتتخلص من الآلام التي لازمتك مدة طويلة.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13-1-2023

مهنياً: تتحسّن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.

عاطفياً: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له يف الآونة الأخيرة، وتحاول أن تنسيه الماضي الأليم.

صحياً: تقضي مع العائلة أوقاتاً سعيدة تخفف من تعبك النفسي وتصلك أخبار سارّة من قريب مسافر تزيد من ارتياحك.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 13-1-2023

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العلاقة بالزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً.

عاطفياً: برج الاسد لن تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطيها كلها.

صحياً: تخرج من أزمة نفسية صعبة وتنطلق في مسيرة حياة جديدة تريحك في محيطك.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 13-1-2023

مهنياً: اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جداً، كن أكثر تروياً مع الزملاء وأي خطوة ناقصة ستكون عواقبها وخيمة.

عاطفياً: حبّك ينمو مع الأيام فحافظ عليه قدر الإمكان وأعطِ الحبيب كل ما تملك.

صحياً: إذا كانت الأمور الصحية غير مريحة، ليس من الضروري أن تبقى في محيط يزيدها سوءاً.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 13-1-2023

مهنياً: حبك للعمل يؤدي دوراً حاسماً في تزكية وضعك المهني، وهذا تكون له انطباعات إيجابية متعددة.

عاطفياً: الشك غير المبرّر من الشريك يسهم في زيادة النفور بينكما، وقد يكون له انعكاسات سلبية غير متوقعة.

صحياً: يمكنك التخلّص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية وقرارات حاسمة.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 13-1-2023

مهنياً: حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدّم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.

عاطفياً: برج العقرب عليك أن تساعد الشريك ليتمكّن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد يوم من الترقب بينكما.

صحياً: قم بما هو مطلوب منك بعد تعرّضك لنكسة صحية أثرت كثيراً في قدرتك على العطاء.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 13-1-2023

مهنياً: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، وقد تتوصل إلى تسوية مالية.

عاطفياً: تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك يلقى ارتياحاً عند الجميع، وتكون أصداؤه إيجابية على العلاقة.

صحياً: تتمتع برشاقة لم تعرفها منذ مدة طويلة، سببها ممارسة الرياضة التي بدأت تعطي مفعولها.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 13-1-2023

مهنياً: قد تشعر بضرورة مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحتك إذا كنت واثقاً بقدراتك المهنية والفكرية.

عاطفياً: المحافظة على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، قد تدخلكما في الروتين المملّ، وهذا ليس في مصلحتكما.

صحياً: تعيش يوماً من الراحة الجسدية بعدما قررت التخلي عن العمل الإضافي الذي يرهق صحتك.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 13-1-2023

مهنياً: قد تكون لهذا اليوم انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدّية في التعاطي مع الأمور المستجدة والطارئة.

عاطفياً: كثرة الاستهزاء بالشريك قد تؤدّي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتكما.

صحياً: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 13-1-2023

مهنياً: قد تطرح بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل.

عاطفياً: المزاجية لن تنفع مع الشريك، والطباع الحادّة تؤدي إلى فتور في العلاقة بينكما، وعندها تبدأ الخلافات.

صحياً: تبدو مضطرباً بعض الشيء نتيجة عوارض فاجأتك وسببت لك حرجاً صحياً.