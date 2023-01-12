جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم
وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ولفتت الأرصاد إلى أن الفرص تتهيأ لـ سقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، فضلا عن أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الإدارية 18 10
6 أكتوبر 18 10
بنهـا 19 11
دمنهور 19 11
وادى النطرون 19 11
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 19 11
الزقازيق 19 13
شبين الكوم 18 12
طنطا 18 11
دمياط 19 13
بورسعيد 18 11
الإسماعيلية 19 11
السويس 18 11
العريش 18 10
رفح 17 11
رأس سدر 21 10
نخل 17 02
كاترين 15 01
الطور 23 09
طابا 21 11
شرم الشيخ 22 12
الاسكندرية 17 13
العلمين الجديدة 16 12
مطروح 16 12
السلوم 16 10
سيوة 18 07
رأس غارب 21 12
الغردقة 23 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 22 13
شلاتين 26 17
حلايب 22 15
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 22 15
الفيوم 18 08
بنى سويف 18 08
المنيا 19 08
أسيوط 19 07
سوهاج 21 09
قنا 22 09
الأقصر 22 08
أسوان 22 10
الوادى الجديد 23 06
أبوسمبل 22 10
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وأهم الظواهر الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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