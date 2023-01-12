نائب محافظ القاهرة: تشغيل المبانى الخدمية بمدينة الخيالة قريبا

جدة - نرمين السيد - ووجهت كذلك بأن يتم إجراء متابعة ميدانية نهاية الأسبوع المقبل لأعمال التشغيل على أرض الواقع، بغرض توفير الخدمات للمواطنين كافة والحصول عليها بسهولة من خلال تحقيق عنصر الاستدامة خاصة فى هذه المناطق الحيوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته المهندسة جيهان عبد المنعم لمتابعة تنفيذ جميع التوجيهات بشأن متابعة الخدمات المقدمة بمدينة الخيالة وموقف تشغيل المبانى الخدمية لسرعة الانتهاء منها توفيرا للخدمات لأهالى المناطق غير الأمنة والعشوائية الجارى إزالتها ضمن خطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون الأثرية.

وفى مستهل الاجتماع، أشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أن مشروع الخيالة من ضمن عدد من المشروعات التى تحتضن عدد من الأهالى بالمناطق المطورة والتى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لأنها تسهم فى تطوير وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين.

تضمن الاجتماع استعراض موقف المبانى الخدمية بمشروع الخيالة وتذليل كافة المعوقات التى تحول عمليات التشغيل بكفاءة عالية ليتم خدمة قطاع عريض من أهالى المدينة لتمتد خدمتها إلى منطقة عزبة خير الله ومنطقة مصر القديمة برمتها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وتشمل المبانى الخدمية مبنى نقطة الإطفاء والإسعاف والوحدة الصحية والبريد حيث استفسرت نائب المحافظ عن موقف التشغيل بكل مبنى على حدة وموقف المرافق من كهرباء وتوفير خطوط التليفون حيث وجهت نائب بضرورة التواصل المستمر للانتهاء من معوقات تركيب العدادات لإطلاق التيارات الكهربائية إلى جانب اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة مع إزالة كافة المعوقات لتوفير الاحتياجات الفنية والأجهزة الخاصة بتشغيل الوحدة الصحية.

جدير بالذكر أن منطقة الخيالة والتى تقع بالقرب من عين الصيرة، تأتى ضمن خطة الدولة التى وضعتها للقضاء على المناطق العشوائية خاصة فى القاهرة، من خلال سياسة واضحة تستهدف توفير سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات لأهالى المناطق العشوائية.

ويجسد المشروع فكر الدولة فى مواجهة المناطق العشوائية للتغير إلى الأفضل من خلال تنفيذ مشروع الخيالة على مساحة 40 فدانًا، والذى يتكون من 42 عمارة تشمل 2268 وحدة سكنية، و197 محلًا تجاريًا كاملة التشطيب، لإقامة أنشطة متنوعة كما يتضمن المشروع إنشاء مدرسة ونقطة شرطة، ومركز إسعاف، ومركز طبى، ومكتب بريد، وحديقة عامة، وأعمال تنسيق الموقع تتضمن تنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 مترًا.

من جهة أخرى، تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، منافذ البيع الثابتة ضمن المبادرة الرئاسية "معًا ضد الغلاء" تحت شعار المواطن أولا لتوفير السلع والمنتجات بالأسعار الاقتصادية المخفضة والتى يتم تجهيزها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تمهيدا لافتتاحها أمام المواطنين طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ونوهت عبد المنعم إلى تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالإعلان عن قائمة أسعار السلع للتأكد أنها بأسعار تناسب المواطنين، موجهة بالمتابعة المستمرة والرقابة وجودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدة على حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم.