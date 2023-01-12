شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع وجود منخفض جوى خلال الساعات المقبلة ينتج عنه سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، ومنها إلى القاهرة الكبرى.
وأشارت إلى سيطرة الشبورة المائية خلال الأايام المقبلة على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية، والقريبة من المسطحات المائية، محذرة السائقين من التهمر أثناء القيادة، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات سقوط الأمطار، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من لامتوقع اليوم الخميس سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل.
وتابعت الأرصاد: "تصل الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى".
ولفتت الأرصاد إلى تكوُّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية.
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