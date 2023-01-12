الأرصاد: منخفض جوى جديد يصاحبه سقوط أمطار تمتد لـ القاهرة الكبرى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من لامتوقع اليوم الخميس سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل.
وتابعت الأرصاد: "تصل الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى".
ولفتت الأرصاد إلى تكوُّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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