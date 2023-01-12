الإفتاء: سيدنا نوح سمَّى مصر بـ «أم البلاد وغوث العباد»

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "سميت مصر بـ"أم الدنيا"، أو "أم البلاد وغوث العباد"؛ فبهذا سمَّاها نبى الله نوحٌ عليه السلام.

وتابعت: "أخرج ابن عبد الحكم فى "فتوح مصر والمغرب"، عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما: أن نوحًا عليه السلام قال لابنه حينما أجاب دعوته: "اللهم إنه قد أجاب دعوتى؛ فبارك فيه وفى ذريته وأسكنه الأرض المباركة، التى هى أم البلاد، وغوث العباد، التى نهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات، وسخِّر له ولولده الأرض وذلِّلها لهم، وقوِّهم عليها".

وأضافت الإفتاء: "وهذا الأثر ذكره جماعة من العلماء فى كتبهم، واحتجوا به على فضائل مصر، ومنهم: الحافظ الكندى فى "فضائل مصر المحروسة"، والمؤرِّخ العلَّامة البكرى فى "المسالك والممالك"، والمؤرِّخ العلامة ابن تغرى بردى فى "النجوم الزاهرة"، والحافظ السيوطى فى "حسن المحاضرة"، والعلامة المقريزى فى "المواعظ والاعتبار"، وغيرهم".