وقال الدكتور مختار، إن هناك لجنة خماسية بالمحافظة تتكون من التموين والصحة والطب البيطرى وحماية المستهلك، والمحافظة، بهدف عمل حملات لضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هناك حملات مستمرة لمنع التلاعب فى الأسعار، وهناك تعليمات مشددة على أن يقوم كل تاجر بعرض السلع بالأسعار المعلنة، لافتا إلى أن المحافظة تقوم بتوفير أماكن لبيع السلع فى المعارض بدون أى مقابل، وذلك حتى يكون هناك توافر لكافة السلع، كما أن اللحوم السودانى تباع بمبلغ 110 جنيهات للكيلو.
وأوضح محافظ الدقهلية، أن هناك حملات على 1410 مخابز بالمحافظة، حيث يتم إنتاج 18 مليون رغيف يوميا، مضيفا أن الأرز سيكون فى المعارض بمبلغ 14 جنيها، وأن هناك تخفيضات كثيرة فى الأسعار، مؤكدا أن كل السلع متوفرة وأه لا توجد سلعة بها عجز بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية: معارض «أهلا رمضان» يستفيد منها أكثر من 7 ملايين مواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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