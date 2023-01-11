مساعد الوزير يلتقى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى للأمن الإقليمى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير دكتور حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ميرا ريزنيك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى للأمن الإقليمى بمكتب الشئون السياسية العسكرية، بحضور دانيال روبنستين، القائم بالأعمال الأمريكى بالقاهرة، حيث تناول اللقاء مستجدات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، بما فى ذلك التطورات الجيوسياسية الدولية، وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط.





وشدد السفير فهمى، على الأهمية الخاصة التى توليها مصر للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما فى ضوء مرور مائة عام على إقامة العلاقات الثنائية. هذا، وقد تم التباحث أيضًا حول كيفية تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين، مع التأكيد على أهمية التعاون الجاد لمواجهة التحديات التى تشهدها البيئة الدولية، وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط. من جانبها، أعربت المسئولة الأمريكية، عن امتنان الولايات المتحدة لما تشهده علاقات البلدين من تطور إيجابى على مختلف الأصعدة، ولاسيما التعاون الأمنى والعسكرى، وبما يحقق المزيد من الاستقرار فى المنطقة.

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