سكر مختلف ألوانه.. انطلاق موسم عصير القصب فى قنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - منظومة دافعة للهمة، فكسر محصول القصب، موسم من مواسم أبناء محافظة قنا، فالأرض الطيبة، والأيدى الطيبة، حولتا مياه نهر النيل الخالد، إلى عيدان مكتنزة بالسكر، كلما أدارت سواعد العمال المهرة بمصانع السكر التروس، تمتلئ الجِرار عسلًا، يخرج منه سكر مختلف ألوانه، فيه خير للاقتصاد المصرى.

وقال العمدة محمود غلاب عبيد، عمدة قرية المقربية بقوص، وأحد كبار مزارعى القصب، لـ"دوت الخليج"، إن موسم حصاد قصب السكر، يعتبر موسم خير، ونهنى جميع المزارعين، على مستوى الجمهورية، ونبعث تهنئة خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة بدء موسم العصير.

ولفت غلاب، إلى أننا لا ننسى توجيهات الرئيس، فى زيارته العام الماضى إلى مركز قوص، بزيادة سعر طن قصب السكر، والذى تم رفع سعره إلى 1100 جنيه، بعد أن كان سعره 810 جنيهات، ونتمنى موسم سعيد لجميع مزارعى القصب.

استعدادات بداية الموسم

وأوضح أشرف أحمد الجنيدى، من كبار المزارعين، استعداداتهم والتى تبدأ قبل انطلاق الموسم بقرابة 20 يومًا، حيث يتم وقف رى المحصول، لعدم انخفاض نسبة السكر الموجودة بالقصب، وثم البدء فى حصادة وكسره، وتقشيره، وعدم ترك أى بواقى من الأعواد فى الأرض.

وتابع، أنه بعد ذلك يتم تحميل القصب على عربات شركة السكر، بواسطة العمال أو بواسطة "الكباشبة"، وهى آلة حديثة تساعد فى تعبئة المحصول، وبعدها يتم نقله إلى شركة السكر والتى تتولى بعد ذلك مراحل الإنتاج المختلفة، والتى تبدأ من وزن المحصول بالطن، وقياس درجة النقاوة، والدخول إلى مراحل الإنتاج المختلفة، والتى تعتبر جميعها مراحل لجنى ثمار تعب وجهد من المزارعين طوال العام، ويكللها المولى بالنجاح.

العمدة بدوى عبدالشكور، من كبار مزارعى القصب، يعبر عن مدى سعادته بانطلاق موسم الخير، والذى ينتظره جميع المزارعين لحصاد ما زرعوه طوال العام، بعد تعب وجهد كبيرين، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لمزارع القصب وصل بالفعل هذا العام، موجهًا الشكر للرئيس لتوجيهه باستمرار بدعم مزارعى القصب، هذا المحصول الاستراتيجى الهام.

وأشار عبدالشكور، إلى أن الزيادة الجديدة فى سعر طن القصب، كانت بمثابة عامل نفسى كبير للمزارعين لزيادة إنتاجية الفدان، وبذل جهد أكبر للنهوض بزراعة قصب السكر، متمنيًا أن يكون موسم سعيد لكل مزارعى قصب السكر، للنهوض بالاقتصاد المصرى.

عيد المزارعين وعمال مصانع السكر

وقال الكيميائى حسن جابر، رئيس مصانع السكر بقوص، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن بداية موسم عصير القصب يعتبر بمثابة عيد للمزارعين والعاملين بقطاعات مصانع السكر، فالحياة قد دبت فى محافظات الصعيد، بسبب زراعات قصب السكر، والذى يعتبر موسم خير للمزارع والسائقين والعمالة اليومية وحتى المواطنين.

وأشار رئيس مصانع السكر، إلى أن عدد المستفيدين من موسم حصاد قصب السكر، يعتبر قرابة ثلث السكان من المحافظة، عن طريق مباشر أو غير مباشر، فمصنع سكر قوص، والذى أنشأ فى عام 1968، ويتم توريد متوقع مليون 300 ألف طن قصب، وننتظر انتاج 45 ألف طن سكر إن شاء الله، أو أزيد.

وأوضح جابر، أن منتجات مصانع شركة السكر متنوعة، والتى أهمها المنتج الرئيسى وهو السكر، ومصاص القصب، والذى يتم توريده لمصنع الورق المجاور، والذى يكون مكونه من 76% من المصاص، ولدينا منتجات جانبية أخر، منها المولاس، وبعد عمليات كيميائية متعددة نحصل منه على الكحول والايثانول والميثانول والعطور، بالإضافة إلى منتج أخير وهى طينة المرشحات والتى تعتبر كسماد للأراضى الزراعية.

وأكد رئيس مصانع سكر قوص، على أنه لا توجد علاقة بين مزارع وأى شركة، ولكن هناك علاقة قوية بين شركة السكر مع المزارعين والتى لا تنتهى كما هو الحال فى الزراعات الأخرى، فالمزارع دائم التواجد والاتصال مع الشركة، بجانب تواجد المهندسين الزراعيين والملاحظين والمرشدين، والذين يقدمون بعض الخدمات لمساعدة المزارع فى مكافحة الآفات الضارة، وأيضا المساعدة فى عملية نقل المحصول عن طريق الديكوفيل بشكل مجانى، أو عن طريق المقطورات بالنولون من خلال دفع جزء من تكاليف النقل.

وبعث جابر، تمنياته بالتوفيق والسداد للمزارعين فى هذا الموسم المليء بالخيرات، فى ظل القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، خصوصا بعد زيادة كبيرة بلغت 36% فى سعر طن القصب، والذى كان سعره 810 جنيهات، ووصل إلى 1100 جنيه، ونأمل كل التوفيق والخير لجميع المزارعين، ونقول لهم كل عام وانتم بخير.