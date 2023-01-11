«التعليم» تعلن جداول تدريب معلمى العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لخطة العام الدراسى، تقرر انعقاد ورش عمل الفصل الدراسى الثانى من رحلة التنمية المهنية للصف الخامس الابتدائى لكوادر مادتى العلوم و الرياضيات فى ورش عمل وجها لوجه فى قاعات المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر وفقا للمجموعات التالية:

تدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى على نظام التعليم الجديد 2.0

المجموعة الأولى

تعقد يومى السبت والأحد الموافق 21 و22 يناير 2023، والمحافظات المستهدفة هى: القاهرة، المنوفية، أسيوط، الفيوم، دمياط، مطروح، الوادى الجديد، شمال سيناء وجنوب سينء.

(أ) يتم التجمع يوم الجمعة الموافق 20 يناير 2022 من الساعة الرابعة عصرا حتى السادسة مساء، أمام التوحيد والنور بميدان رمسيس لركوب الأوتوبيسات والتوجه للمبيت بفندق الإقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

(ب) بالنسة لمتدربى محافظة القاهرة ستتحرك الأوتوبيسات يوم السبت الموافق 21 يناير الساعة السابعة صباحا من أمام التوحيد و النور بميدان رمسيس للتوجه للمدينة التعليمية والعودة بعد انتهاء اليوم.

المجموعة الثانية

تعقد يومى الاثنين والثلاثاء الموفاق 23 و24 يناير 2023، والمحافظات المستهدفة هى: الجيزة، الشرقية، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، المنيا، البحر الأحمر وبنى سويف.

(أ) يتم التجمع يوم الأحد الموافق 22 يناير 2022 من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة مساء أمام التوحيد والنور بميدان رمسيس لركوب الأوتوبيسات والتوجه للمبيت بفندق الإقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

(ب) بالنسبة لمتدربى محافظة الجيزة، ستتحرك الأوتوبيسات يوم الاثنين الموافق 23 يناير الساعة السابعة صباحا من أمام حديقة محطة قطار الجيزة، للتوجه للمدينة التعليمية والعودة بعد انتهاء اليوم التدريبى.

المجموعة الثالثة

تعقد يومى الأربعاء والخميس الموافق 25 و26 يناير 2023، والمحافظات المستهدفة هى: القليوبية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس وبورسعيد.

(أ) يتم التمع يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2023 من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة مساء أمام التوحيد والنور بميدان رمسيس لركوب الأوتوبيسات والتوجه للمبيت بفندق الإقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

توجيهات للمديريات

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مديرى المديريات بتوجيه المسؤولين بكل مديرية بالتالى:

أولا: دعوة المستهدفين من كوادر مادتى العلوم والرياضيات، والذين سبق لهم الحضور بقاعات المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر فى شهر سبتمبر 2022، بصحبة كل من: مدير عام التعليم الابتدائى بالمديرية ومدير عام إدارة التدريب بالمديرية، لاستكمال رحلة التنمية المهنية استعدادا للفصل لدراسى الثانى تبعا لمواعيد كل محافظة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

-ثانيا: تجهيز القاعات التدريبية بالإدارات التعليمية التابعة لانعقاد التدريبات لجميع معلمى العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائى، ليقوم المدربين بعد عودتهم من المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بنقل المحتوى التدريبى لزملائهم وذلك بتوزيعهم على مجموعتى تبعا لأعداد المعلمين بكل مديرية، وتتلقى كل مجموعة المادة التدريبية على يومين تدريبيين موضحة كالتالى:

ثالثا: دعوة موجهى العلوم والرياضيات للصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية لاستكمال رحلة التنمية المهنية بقاعة الفيديو كونفرانس المتاحة بالمديرية، وسيكون البث المباشر من القاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة وفق الجدول التالى:

5 فبراير2023، موجهى مادة العلوم، من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشر ظهرا.

5 فبراير 2023، موجهى مادة الرياضيات، من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا.

وطالبت الوزارة بموافاتها بالكشوف النهائية للحضور والتقارير فور الانتهاء من التدريبات كل على حدة واعتبار الأمر مهم للغاية.