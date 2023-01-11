وزير الشباب والرياضة يجتمع بقيادات الوزارة لتفعيل قرارات ترشيد الإنفاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 10:28 مساءً -

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع قيادات وزارة الشباب والرياضة للبدء فوراً في تفعيل قرارات ترشيد الإنفاق الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء وتضمن الاجتماع مناقشة كافة البنود وأبواب الموازنة الخاصة بالوزارة وآليات تنفيذ القرارات دون الإخلال بالأنشطة والمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها ويشارك فيها ملايين من نشء وشباب مصر سنوياً.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة استكمال الآليات المعنية بجذب الاستثمارات الخاصة بتطوير البنية الرياضية والرعايات الخاصة للاعبين وبرامج الرعاية الخاصة بالمشروعات والأنشطة والبرامج القومية وذلك من خلال تكثيف الشراكات التي يتم تنفيذها مع مؤسسات القطاع الخاص.

إضافة إلى الاستمرار في مشروعات الطرح الاستثمارى والتي تقوم على تنفيذ أعمال الإنشاء الجديد والتطوير في مختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات من خلال نظام الـ POT والشراكات طويلة الأجل مع كبري مؤسسات القطاع الخاص وهو الأمر الذى أتت ثماره خلال الأربعة أعوام الماضية منذ انطلاق المشروع في بدايات عام 2019 وحقق عوائد استثمارية لوزارة الشباب والرياضة تجاوزت 28 مليار جنيه تم استخدامها الاستثمارات الإنشائية.