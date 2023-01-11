سفير مصر يلتقى مع وزيرة الصحة الزامبية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز أنور، سفير جمهورية مصر العربية فى لوساكا، اليوم الأربعاء مع سيلفيا ماسيبو، وزيرة الصحة الزامبية، بمقر وزارة الصحة بلوساكا، وذلك فى إطار الإعداد لتنظيم زيارة لوفد من وزارة الصحة الزامبية إلى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال الصحة.





هذا، وقد أكد السفير معتز أنور حرص مصر على تعميق أطر التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة ذات الصلة بقطاع الصحة. وأعرب عن تطلع الجانب المصرى لتوسيع أوجه التعاون بين البلدين فى مجال الصحة، فى ظل ما يمكن أن تقدمه وزارة الصحة المصرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من برامج تدريبية وتنموية متعددة. من جانبها، رحبت وزيرة الصحة الزامبية بالزيارة معربة عن حرص بلادها على تعميق أطر التعاون بين البلدين فى مجال الصحة لتشمل برامج التدريب والصناعات الدوائية وتبادل الزيارات والخبرات بين الأطقم الطبية.

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