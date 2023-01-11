اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره السودانى

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السودانى على الصادق اليوم الأربعاء، حيث وجه، التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، معرباً عن تطلع مصر إلى أن يشهد هذا العام المزيد من الاستقرار والرخاء والتوافق الوطنى فى السودان، توطيدًا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.





كما قدم وزير الخارجية الشكر لنظيره السودانى على الدعوة التى تلقاها مؤخرًا لزيارة السودان، معربًا عن تطلعه لتلبية الدعوة فى أقرب فرصة ممكنة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين حرصا على استعراض مسارات التعاون الثنائى بين البلدين، حيث تم الاتفاق على أهمية تفعيل أعمال اللجان السياسية والفنية المشتركة، والحفاظ على دورية انعقادها بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الشقيقين، وقد أكدا على أهمية دفع المشروعات المشتركة، بما فى ذلك مشروعات الربط الكهربائى والتكامل الزراعى. وكشف السفير أبو زيد، أن الوزير شكرى هنأ نظيره السودانى على انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية فى السودان، معربًا عن خالص التمنيات للشعب السودانى بنجاح العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطنى. كما شهد الاتصال تناول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك ملف سد النهضة، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.

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