قنصل مصر يلتقى عددًا من الشركات السياحية العاملة فى إقليم هونج كونج

جدة - نرمين السيد - التقى القنصل العام باهر شويخى بممثلى عدد من الشركات السياحية العاملة فى إقليم هونج كونج لبحث سبل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من هونج كونج والأقاليم المجاورة، وذلك فى إطار الحرص على الترويج للسياحة والتعريف بأهم الفعاليات السياحية المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة،





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