سفير مصر فى كيتو يلتقى وزير السياحة الإكوادورى

جدة - نرمين السيد - التقى السفيــر تــامــر ممــدوح، سفير مصر فى كيتو، مع Niels Olsen وزير السياحة الإكوادورى، بحضور مساعد وزير السياحة للعلاقات الدولية، حيث تناول اللقاء سبل الترويج للسياحة الوافدة لكلا الجانبين، ومناقشة الفرص المتاحة لزيادة أعداد السائحين الإكوادوريين إلى مصر لتشمل السياحة الثقافية والدينية والبيئية، وذلك فى إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإكوادور بشتى المجالات وخاصة فى قطاع السياحة الذى يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية بالبلدين،





كما تم التطرق إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق ثنائى للتعاون السياحى فى إطار تقاسم الخبرات فى مجالات تأهيل وتدريب الكوادر وتشييد المنشآت السياحية. ومن جانبه، أشاد الوزير Olsen بما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة فى قطاع السياحة، مشددًا على المكانة المتميزة للمقاصد السياحية المصرية لدى السائح الإكوادورى، معربًا عن استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير حركة السياحة من الإكوادور إلى مصر.

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