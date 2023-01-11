شعبة المستوردين: معارض «أهلا رمضان» توفر كل السلع الاستراتيجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 08:30 مساءً - قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية بشعبة المستوردين، إن الدولة تعمل على سرعة الإفراج عن البضائع في الموانىء وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه جرى الإفراج 6.50 مليار دولار بضائع، وهي البضائع الخاصة بالأكل والشرب والإنتاج وتشغيل المصانع، لتوفير البضائع للمواطنين قبيل شهر رمضان.

وتعهد «بشاي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، أنه خلال الأيام المقبلة ستشهد هدوء نسبيا نوعا ما في أسعار السلع الغذائية وتوافرها على مستوى كل الأسواق بداخل مصر، معقبا: «دور الغرف أن ننقل للحكومة نبض الشارع وإحساس التجار.. وكلنا بنساعد بعض علشان نوفر للتجار بيئة يشتغلوا فيها من خلال مستلزمات السلع الغذائية الخاصة بأهلا رمضان اللي غرفة القاهرة بتستضيفه، ورؤساء الغرف في المحافظات كلها بيستضيفوه وبنوفر كل السلع الغذائية».

وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية أن معارض «أهلا رمضان» توفر كافة السلع الاستراتيجية مثل المكرونة والزيت والأرز والفول والعدس، بخصومات عالية تتراوح ما بين 20 لـ25%، معقبا: «دورنا المجتمعي